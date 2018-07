Controlli straordinari della Polizia di Stato in zona Stazione Ferroviaria a Modena

» Cronaca - Modena

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato servizi straordinari di controllo del territorio nell’area della Stazione Ferroviaria e nelle zone limitrofe, così da intensificare l’azione di prevenzione e contrasto di qualsiasi forma di illegalità in un periodo – appunto quello delle vacanze estive – in cui la frequentazione e l’affluenza di persone in tali luoghi subisce una notevole impennata. L’ obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza non solo ai viaggiatori, ma anche ai residenti. Trattasi di una attività mirata effettuata con l’impiego di pattuglie della Squadra Volante e del locale Posto di Polizia Ferroviaria, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, che si affianca ai servizi ordinari svolti quotidianamente dal personale della specialità della Polizia di Stato anche a bordo dei convogli. Sono state passate al setaccio da una task force di poliziotti vie, banchine, aree di parcheggio, sottopassi, piazzole di sosta e l’area dello scalo merci ferroviario. I controlli, effettuati anche con l’utilizzo di metal detector, a partire dalle ore 7.00 di ieri mattina fino al primo pomeriggio, hanno portato all’identificazione di 74 persone, di cui 39 di nazionalità straniera.