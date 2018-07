Iren Startup Award, bando per le Startup

» Economia - Reggio Emilia

Iren, operatore leader tra le aziende multiutility italiane, è alla ricerca di startup e società tecnologiche che ambiscono a rivoluzionare il settore dei servizi di pubblica utilità per la seconda edizione dell’IREN Startup Award, un’iniziativa svolta in collaborazione con il programma di accelerazione internazionale StartUp Initiative di Intesa Sanpaolo.

Quest’anno Iren lancia Iren up, il nuovo strumento di corporate venture capital che fornirà investimenti fino a 2 milioni di euro in iniziative tecnologiche ad alto potenziale. Tutte le startup che applicheranno al concorso entreranno automaticamente nel deal flow di IREN UP.

QUEST’ANNO IL CONCORSO PREVEDE DUE CATEGORIE CON DUE PREMI DISTINTI E UN PREMIO SPECIALE

CATEGORIA SEED: possono partecipare tutte le startup o gli spin-off universitari che abbiano sviluppato una tecnologia o un prodotto, ancorché in forma prototipale, o abbiano depositato una domanda di brevetto.

CATEGORIA GROWTH: possono partecipare tutte le startup o PMI con soluzioni innovative che abbiano già effettuato in precedenza un round di investimento seed oppure iniziative tecnologiche post revenues che abbiano già raggiunto un volume d’affari per almeno 1 milione di euro.

PREMI

Per la startup vincitrice della categoria SEED:Premio/sponsorizzazione di 15.000 euro.

Programma personalizzato di accelerazione della durata di un mese (con presenza non continuativa) in collaborazione con IREN e con importanti player dell’ecosistema cleantech.

Per la startup/PMI vincitrice della categoria GROWTH: Premio/sponsorizzazione di 15.000 euro.

Partnership Program: programma personalizzato della durata di un mese (con presenza non continuativa) e orientato alla elaborazione e strutturazione di una proposta di partnership implementabile con IREN.

PREMIO SPECIALE 2018

Per la migliore startup del settore “mobilità”: premio/sponsorizzazione di 10.000 euro *

I settori delle soluzioni a cui è rivolto il bando comprendono:

Energia (produzione di energia, teleriscaldamento, energy management)

Idrico (reti di distribuzione, depurazione, trattamento)

Rifiuti (gestione, trattamento, economia circolare)

Reti per servizi di pubblica utilità (esercizio e manutenzione, misurazione e fatturazione, smart grid)

Mobilità (e-mobility, mobility as a service, sharing, vehicle-to-X, etc.)

Servizi a valore aggiunto (customer engagement, marketing, nuovi servizi, sostegno all’amministrazione pubblica)

Gli imprenditori interessati possono presentare la propria candidatura accedendo alla pagina www.gruppoiren.it/startupaward e inoltrando un business plan o un executive summary del loro progetto entro il 9 settembre 2018.

Nel completare il form per l’application, si prega di indicare nel campo “Breve descrizione della tua startup o idea di business”, oltre alla descrizione della tua attività, se si sta facendo domanda per la categoria SEED o GROWTH.

Le candidature saranno esaminate e selezionate dagli organizzatori sulla base di sei fattori chiave:

Team (competenze complementari, impegno e risorse proprie, capacità di coinvolgere advisors idonei)

Opportunità di mercato (dimensioni e previsioni di crescita del mercato target, go-to-market, panorama della concorrenza)

Prodotto (esigenza a cui si intende far fronte, design e innovazione, vantaggi competitivi, stadio di sviluppo)

Difendibilità (barriere d’ingresso quali proprietà intellettuale, se applicabile, altrimenti time-to-market e traction)

Piano economico (piano quinquennale con ipotesi solide, uso dei fondi raccolti, ROI strategy)

Compatibilità con la strategia di IREN (per maggiori informazioni sulle nostre business unit visitare la pagina https://www.gruppoiren.it/attivita)

Il programma è così strutturato:

27-28 settembre – Boot Camp (Torino): le startup ammesse avranno la possibilità di partecipare a due giornate intere di coaching su temi quali l’investor readiness e il business development, col supporto di un angel investor proveniente dalla California ed un esperto di tech M&A. Sessioni di coaching one-to-one a distanza saranno programmate nelle settimane successive.

16 ottobre – Deal Line-Up (Parma): le startup si presenteranno a un gruppo di esperti che fornirà un feedback strutturato selezionando le finaliste, le quali accederanno alla fase successiva del programma.

29 ottobre – Arena Meeting (Genova): le startup selezionate durante la fase del Deal Line-Up avranno a disposizione 10 minuti per presentare il loro progetto di fronte a un pubblico mirato di dirigenti IREN in cerca di opportunità di Open Innovation. L’evento si svolgerà nella cornice del prestigioso Festival della Scienza.

Il programma è gratuito; le società selezionate dovranno provvedere in autonomia alle spese di viaggio e alloggio. La presentazione della candidatura autorizza gli organizzatori a filmare le attività del programma e a usare l’immagine del richiedente all’interno di filmati promozionali.

Per eventuali domande, rivolgersi agli organizzatori all’indirizzo startup@intesasanpaolo.com.