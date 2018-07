Alle Carducci “R…estate a scuola”: oltre 100 alunni coinvolti in un progetto finanziato dalla Comunità Europea

» Formigine - Scuola

Tre settimane d’estate a scuola, ma non per un supplemento di lezioni o corsi di recupero. Per 112 alunni delle scuole primarie Carducci e Ferrari di Formigine, dalla prima alla quinta elementare, le mattine dal 18 giugno al 6 luglio si sono svolte alle Carducci, per un progetto proposto dalla Direzione Didattica del 1° Circolo di Formigine e interamente finanziato dalla Comunità Europea, dedicato a 60 ore di attività ludico-laboratoriali su musica, inglese, motoria e scienze.

Suddivisi per età, ma anche in gruppi eterogenei, con insegnanti calati nel ruolo di esperti o di tutor, gli alunni hanno potuto così apprezzare metodologie diverse da quelle di solito usate in classe, lavorando in gruppo in un clima sereno e tranquillo, riscoprendo gli spazi della scuola in un periodo inusuale, come riscontrato nei risultati del questionario di gradimento proposto a fine progetto ai partecipanti. Il progetto, gratuito per le famiglie, è stato reso possibile grazie alla partecipazione al bando per i fondi del Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur, intitolato “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai fondi strutturali europei, che punta a creare un sistema d’istruzione e di formazione di elevata qualità.

“Un nuovo servizio – commenta Antonietta Vastola, vicesindaco e assessore alle Politiche Scolastiche ed Educative – capace di coniugare il prolungamento dell’orario scolastico, a tutto vantaggio delle famiglie, con una proposta formativa e didattica innovativa, che alunni e insegnanti hanno dimostrato di apprezzare molto”.