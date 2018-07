Giovedì e venerdì scorsi alla Corte Ospitale di Rubiera la finale di Forever Young

» Reggio Emilia - Teatro

Giovedì 12 e venerdì 13 luglio La Corte Ospitale di Rubiera ha ospitato la finale di Forever Young, esito del bando a sostegno delle giovani istanze creative e a favore del ricambio generazionale. Una due giorni densa di spettacoli, emozioni e convivialità, con una Corte Ospitale aperta che ha ospitato più di 70 tra attori, autori e maestranze delle diverse compagnie, oltre alla commissione, ai giornalisti ed agli operatori teatrali provenienti da tutta Italia e al pubblico che partecipato.

Sei spettacoli in anteprima: in scena le compagnie finaliste Evoè Teatro, Oyes, DAF – Teatro dell’Esatta Fantasia, Dellavalle/Petris, Pierfrancesco Pisani, Giuliano Scarpinato – Wanderlust Teatro.

Alle compagnie selezionate la Corte Ospitale ha offerto un periodo di residenza per la creazione dello spettacolo presso gli spazi del centro.

Vince la seconda edizione di Forever Young la compagnia Dellavalle/Petris (immagine) con lo spettacolo The dead dogs, di Jon Fosse, traduzione Thea Dellavalle, progetto Thea Dellavalle/Irene Petris, con Alessandro Bay Rossi, Giusto Cucchiarini, Federica Fabiani, Luca Mammoli, Irene Petris, suono Claudio Tortorici

“La giuria composta da Ferdinando Bruni, Claudia Cannella, Paolo Cantù, Giulia Guerra, Carlo Mangolini, Fabio Masi e Pietro Valenti, desidera innanzitutto constatare un complessivo alto livello degli interpreti. Dopo attenta riflessione sui sei spettacoli finalisti, ha deliberato all’unanimità di assegnare il premio della seconda edizione di Forever Young alla compagnia Dellavalle/Petris per lo spettacolo The dead dogs di Jon Fosse, un testo scelto con coerenza rispetto alle linee guida del bando, che affronta il tema delle relazioni irrisolte all’interno della famiglia e della violenza latente che in generale serpeggia nella società contemporanea. Lo spettacolo, pur con ancora ulteriori potenzialità di crescita, già mette in evidenza una regia nitida e compiuta e ha come punto di forza un gruppo di attori e attrici di talento, soprattutto nella capacità di sostenere i ritmi e i “non detti” tipici della scrittura di Fosse.

La giuria intende inoltre segnalare con una menzione speciale Schianto di Compagnia Oyes e Growth di Compagnia Pierfrancesco Pisani.”

Alla compagnia Dellavalle/Petris sarà riconosciuto un contributo economico di 8.000 euro e l’accompagnamento in distribuzione per la stagione 2018/2019 da parte di Corte Ospitale.

A seguito di un accordo stretto con Associazione Hystrio, lo spettacolo vincintore sarà inoltre ospitato nel mese di giugno 2019 al Teatro Elfo Puccini di Milano, in occasione della consegna dei Premi Hystrio.

Forever Young è il progetto residenziale per compagnie teatrali under 35 e/o emergenti ideato e promosso dalla Corte Ospitale, realizzato con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Emilia-Romagna.

Con Forever Young, La Corte Ospitale intende offrire alle giovani compagnie italiane un’opportunità di confronto con il palcoscenico e con le dinamiche dell’allestimento teatrale e un sostegno concreto alla produzione. L’obiettivo è quello di contribuire nel tempo alla realizzazione di un osservatorio permanente sui nuovi linguaggi scenici.

La precedente edizione è stata vinta dalla compagnia Carullo-Minasi con lo spettacolo delirio bizzarro che ha debuttato al festival Vie ad ottobre 2016, ed è ancora in tournèe.

Forever Young 2017/2018 guarda alla drammaturgia contemporanea europea, è stata posta attenzione, infatti, ai progetti produttivi che partissero da drammaturgie di autori europei viventi. Sono pervenuti 107 progetti da tutta Italia tra cui la commissione ha selezionato i sei finalisti e, a seguire, il vincitore.