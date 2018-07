Presentati i 20 giovani avvocati che hanno frequentato il corso “Assistenza e Consulenza Legale per le aziende del settore biomedicale”

» Bassa modenese - Modena

Venti giovani avvocati faranno il loro ingresso – tra settembre e ottobre – in aziende del distretto biomedicale di Mirandola, dopo che da gennaio a luglio di quest’anno hanno preso parte al corso “Assistenza e Consulenza Legale per le aziende del settore biomedicale”, istituito dal Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena.

Inseriti con la modalità dello stage aziendale, i giovani avvocati – 11 donne e 9 uomini con età media 30 anni – saranno a supporto dei vertici delle imprese che hanno aderito al progetto per fornire consulenza giuridica, ad esempio, in materia di valorizzazione di brevetti e proprietà industriale, procedure doganali, contrattualistica internazionale, aspetti regolatori di accesso al mercato europeo ed extra-europeo.

È la prima volta in assoluto che l’Ordine degli Avvocati di Modena organizza un corso di questa natura: “L’idea nasce dalla volontà di offrire da un lato nuove prospettive e competenze ai giovani colleghi e dall’altro di mettere a disposizione nuove “specializzazioni” in un settore fortemente strategico per la provincia modenese – spiega Daniela Dondi, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Modena – Tramite il Comitato Pari Opportunità abbiamo così partecipato ad un bando di Cassa Forense che ci ha permesso di strutturare un percorso formativo di elevato spessore, grazie anche al coinvolgimento di docenti di chiara fama”.

***

Nelle foto: gruppo dei 20 avvocati con Daniela Dondi e Massimo Pulvirenti; Daniela Dondi Presidente Ordine Avvocati di Modena; Massimo Pulvirenti Responsabile Alta Formazione Fondazione Democenter​