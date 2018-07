Anche Avis Formigine per la sala ibrida

» Formigine

L’Avis di Formigine è fortemente impegnata a fianco di Rock No War nella tre giorni di eventi finalizzati alla raccolta fondi per la realizzazione della Sala Operatoria Ibrida dell’Ospedale di Baggiovara. Insieme al mondo del volontariato formiginese al completo, con le associazioni Palafitte, Carnevale, Hilander, Zingher dal Tabar, 2G, Avap, Proloco, A.S. Corlo, Volontari della Sicurezza, darà vita agli spettacoli e agli appuntamenti gastronomici aperti a tutti ospitati all’Acetaia Leonardi di Magreta dal 14 al 16 luglio.

In tutte le serate saranno aperti gli stand del Food Festival con cena per adulti e bambini e lo spazio Biricchinopoli per i più piccoli. Per gli spettacoli sabato 14 elezione di Miss Modena Balsamico per le selezioni di Miss Italia 2018, domenica 15 La President Band in concerto e spettacolo di luci e sabbia di Nadia Pretto, lunedi 16 l’esibizione della Nazionale di Acrobati Pizzaioli con la conduzione di Andrea Barbi. Tutte le serate sono ad ingresso libero