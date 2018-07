Escursionista infortunato, intervengo i vigili del fuoco

» Appennino Bolognese - Bologna - Cronaca

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi in soccorso di un escursionista a Castel di Casio – Lago di Suviana – zona Madonnina.

La squadra del distaccamento di Gaggio Montano è intervenuta in contemporaneamente ad un elicottero che con verricello e imbragatura ha recuperato la persona infortunata per trasportarla poi all’ospedale di Porretta per le cure del caso.