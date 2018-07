» Sassuolo

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio la Determina numero 365 dell’11 Luglio a firma del Dirigente del Settore I Istruzione e Patrimonio Stefano Faso relativa alla “Manifestazione di interesse per incarico di alta specializzazione per la verifica della fattibilità economica e finanziaria e la ricerca di forme innovative di partenariato pubblico/privato”.

La determina fa seguito alla decisione, comunicata la scorsa settimana, di individuare una sede unica per tutti gli uffici comunali ad eccezione della sola Polizia Municipale.

L’intenzione del Comune di Sassuolo di dar luogo ad una procedura di manifestazione di pubblico interesse allo scopo di acquisire, tramite affidamento di incarico di alta specializzazione, le competenze e le conoscenze approfondite del tessuto economico ed imprenditoriale onde pervenire a forme anche innovative di partenariato pubblico/privato. Oggetto dell’incarico sarà la redazione di uno studio di fattibilità per l’individuazione ed applicazione di virtuosi meccanismi finalizzati all’ acquisto di una area o fabbricato da destinare a sede unica degli Uffici comunali e/o alla eventuale costruzione o ristrutturazione dell’area o del fabbricato mediante innovativi strumenti finanziari di particolare interesse e convenienza per l’Amministrazione comunale.

Lo Studio di Fattibilità sarà articolato in fasi alle quali corrispondono diversificate attività, aventi i seguenti obiettivi: definire nel dettaglio il perimetro del progetto individuando le caratteristiche degli immobili target e, al contempo, individuando gli immobili Comunali che possono essere oggetto di cessione o permuta; definire i costi dell’operazione e verificarne la sostenibilità economica; verificare la fattibilità e la convenienza dell’attivazione di forme di partenariato pubblico/privato; determinare le possibili opzioni procedurali per la realizzazione dell’operazione e le modalità di finanziamento della stessa e i relativi cronoprogrammi.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del 21/09/2018.

Gli offerenti dovranno far pervenire la proposta a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comune.sassuolo@pec.comune.sassuolo.mo.it, qualora trattasi di operatori economici obbligati per legge a comunicare con la pubblica amministrazione a mezzo p.e.c. In caso contrario, i proponenti potranno far pervenire l’offerta al seguente indirizzo: via Fenuzzi 5, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano negli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo, mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate.

Il corrispettivo complessivo per lo svolgimento delle attività ammonta ad € 32.750,00 oltre Iva.