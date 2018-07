‘Note nella notte’ con Flaco Biondini al Castello di Spezzano

» Fiorano - Musica

Martedì 17 luglio 2018 alle ore 21 il Castello di Spezzano ospita la seconda serata di ‘Note nella notte’, la rassegna musicale ad ingresso gratuito, dedicata alla prima edizione della ‘Via Emilia, la strada dei Cantautori’, organizzata dall’associazione Concertistica Carrmina et Cantica, grazie alla collaborazione dei Comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese, Formigine e Maranello e al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Il concorso costituisce una grande opportunità per i giovani che amano e fanno musica nella Regione Emilia Romagna, per consentire loro di esibirsi in prestigiosi auditorium, accompagnati da musicisti professionisti e maestri di orchestra.

Quella di Spezzano è la seconda serata eliminatoria, dopo Maranello e prima di Formigine giovedì 19, mentre venerdì 27 a Sassuolo si svolgeranno la serata finale e le premiazioni.

L’esibizione dei giovani sarà accompagnata da una band di musicisti professionisti, guidata dall’artista e compositore Marco Dieci e diretta dal M° Stefano Seghedoni, direttore d’orchestra, compositore e arrangiatore. Beatrice Bianco è il direttore artistico.

Ospite d’onore della seconda serata è Flaco Biondini, musicista e cantante argentino, chitarra solista e seconda voce in moltissimi degli album di Francesco Guccini con cui si adopera anche come compositore in varie canzoni, come ‘Cencio’, ‘Le ragazze della notte’, ‘Luna fortuna’, ‘Il caduto’ e ‘Scirocco’.

Durante la serata è in funziona il Ristorante La Castellana.