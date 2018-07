Prima fila per Jorge Lorenzo, terzo in qualifica al Sachsenring

» Bologna - Motociclismo

Jorge Lorenzo partirà domani dalla prima fila nel GP di Germania grazie al terzo miglior crono ottenuto oggi in qualifica. Il pilota maiorchino questa mattina aveva terminato le FP3 in ottava posizione, passando direttamente alle Q2 del pomeriggio dove ha ottenuto il tempo di 1:20.327 che gli consentirà di scattare domani dalla prima fila insieme a Marquez e Petrucci.

Quinto tempo (1:20.444) e seconda fila per Andrea Dovizioso, che questa mattina non era riuscito ad entrare nella top ten per pochi centesimi ed aveva quindi dovuto prendere parte alle Q1 del primo pomeriggio, superate brillantemente con il miglior crono.

Il GP di Germania prenderà il via domani alle ore 14:00 e si disputerà sulla distanza di 30 giri.