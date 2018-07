Ritrovato il 27enne scomparso ieri sera a Montale Rangone

» Cronaca - Modena

Conclusa positivamente la ricerca di un 27enne allontanatosi da casa nella serata di ieri a Montale Rangone e non rientrato questa notte. I Vigili del Fuoco attivati verso le 13 hanno messo in campo il consueto dispositivo di soccorso con carro comando, personale esperto in topografia per mappare il territorio delle ricerche e unità cinofile.

Verso le 15 grazie anche all’aiuto di alcuni cittadini il giovane veniva individuato nelle campagne vicina all’abitato di Montale. Affidato in via precauzionale ai sanitari 118 pare in discrete condizioni fisiche.