Anziano morto a seguito di un incidente stradale a Castel Guelfo

Un anziano 83enne è morto all’ospedale Maggiore di Bologna dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale a Castel Guelfo. E’ successo ieri pomeriggio: l’anziano era in sella alla sua bici in via Marconi, quando si è scontrato con un’auto. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118. L’83enne è stato trasportato con l’elisoccorso al Maggiore in gravissime condizioni e trasferito nel reparto di Rianimazione. Sul posto i Carabinieri che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.