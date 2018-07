“Capriole sotto le stelle” a Magreta

» Formigine

Giorni di festa e appuntamenti per Magreta. Al Food Festival, tre giorni di animazioni, spettacoli e solidarietà a cura del volontariato formiginese, in programma fino ad oggi (domenica 15 luglio) all’Acetaia Leonardi, si aggiunge, sempre oggi, nel campo di via Magellano (calcio d’inizio alle ore 20,30) la finale del 14° Memorial “Lauro Minghelli”, torneo di calcio a 7 organizzato da Associazione Magreta ASD, e che quest’anno ha visto la partecipazione di 12 squadre.

Martedì 17 luglio è invece tempo di “Capriole sotto le stelle”, festa di strada cui è invitata a partecipare tutta la comunità, terzo appuntamento dell’estate 2018 per “Frazioni al centro”, rassegna a cura del Comune di Formigine. A partire dalle ore 19, lungo via Don Franchini, chiusa al traffico per l’occasione, negozi aperti, street food e gastronomia, esposizioni d’arte con quadri e sculture e di auto e moto per gli appassionati di motori, il tutto accompagnato dalla musica della Little Banda Buffo e del musical della Compagnia delle MO.RE. “Capriole sotto le stelle” sarà inoltre l’occasione per presentare le attività di ginnastica delle associazioni locali, che organizzeranno intrattenimento e animazioni a tema sportivo per tutti i bambini presenti. Durante la serata non mancheranno poi aperitivi e cocktail. “Una bella vetrina per tutte le realtà e le attività magretesi – commenta Corrado Bizzini, assessore alle Attività Produttive – in un contesto di vera festa, dove è bello percepire la voglia da parte di tutti, senza distinzioni, di scendere in strada, incontrarsi e stare insieme in un modo gioioso”.