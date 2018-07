Code per incidente in A1 tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna

» Bologna - Regione - Viabilità

Intorno alle ore 12, sull’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna, è avvenuto un incidente all’altezza del km 88 nel quale sono rimaste coinvolte 4 vetture di cui una ribaltata e a seguito del quale 3 persone sono rimaste ferite.

Sul luogo dell’evento, oltre al personale della Direzione 2°Tronco di Milano sono intervenute le pattuglie della polizia stradale i soccorsi meccanici e sanitari.

Sono in corso le operazioni di soccorso e al momento il traffico transita su due corsie e, anche per la concomitanza con gli alti volumi di traffico per gli spostamenti verso località turistiche, si registrano 8 km di coda.

Agli utenti che da Milano sono diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Fiorenzuola e tramite la SS9 Via Emilia rientrare in autostrada a Fidenza.