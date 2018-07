Con Quadrivium di Markus Stockhausen in prima nazionale inaugura Rubiera Jazz 2018

» Musica - Reggio Emilia

Torna anche quest’anno Rubiera Jazz, la rassegna di emozioni in musica nel centro di Rubiera e nell’ambito di Entroterre, il festival regionale di musica, cultura e territori dell’Emilia-Romagna. Organizzata da Romagna Musica, Comune di Rubiera e Gruppo Fotografi Rubiera, finanziata da MIBACT – Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Regione Emilia-Romagna, l’edizione 2018 si presenta come ricchissima di occasioni uniche per trascorrere l’estate all’insegna della musica d’autore, nella splendida cornice della Corte Ospitale di via Fontana 2.

Si parte dunque mercoledì 18 luglio con una prima nazionale: sotto i riflettori di Rubiera Jazz ci sarà Quadrivium (ore 21.30, ingresso 10 euro), live d’eccezione con Markus Stockhausen (tromba e flicorno), Jörg Brinkmann (violoncello), Angelo Commisso (pianoforte) e Christian Thomè (batteria).

Trombettista e compositore di fama internazionale, Stockhausen suona in tutto il mondo brani che lui stesso compone da solista, per orchestra d’archi e sinfonica o per ensemble di jazz, nel segno della musica intuitiva e contemporanea, senza dimenticare una buona dose di improvvisazione. La musica di Quadrivium è modellata dalle radici della musica artistica europea: le composizioni di Stockhausen, Comisso e Brinkmann formano un’armoniosa sintesi con l’arte dell’improvvisazione, tre leggerezza, giocosità, forti espressioni emotive e talvolta umoristiche. La musica sembra vicina al jazz, ma può stupire un pubblico più classico o contemporaneo.

È possibile prenotare e acquistare i biglietti degli spettacoli del 18 e 24 luglio presso i locali aderenti a Rubiera Jazz Taste o la segreteria di Entroterre (tel. 0543 446594) o la segreteria della Scuola Musicale Bertinoro (tel. 0543 444309).

Sempre mercoledì 18 luglio, i locali di Rubiera saranno parte integrante della rassegna con il circuito Off: Gusto Bar Bistrot Emiliano (via Melato 9) propone il live “Good Vibes” e un menù in promozione a 15 euro per chi ha il biglietto di Rubiera Jazz; il Caffè Calili (via Emilia Ovest 54), dalle ore 19, offre aperitivo e ingresso al concerto di Quadrivium al prezzo promozionale di 14 euro; mentre al Mosaic · Hamburgeria Beer Wine (piazza del Popolo 1/h) sarà possibile cenare con i musicisti di Rubiera Jazz dopo il concerto con menù speciale a 25 euro.

Rubiera Jazz prosegue poi martedì 24 luglio con Alex Sipiagin Quartet (ore 21.30, ingresso 10 euro): sul palco il celebre trombettista russo Alex Sipiagin, affiancato da Michele Calgaro (chitarra), Alessandro Fongaro (basso) e Marco Soldà (batteria). Sabato 22 settembre infine andrà in scena Storie di Jazz (ore 20.30, ingresso gratuito), una serata di musica live e racconti tratti dal libro “ReggioEmiliaJazz 1925-1991. Dalla provincia al mondo” di Giordano Gasparini, condotta da Luca Damiani di Radio RAI 3 e con performance musicale di Mojave Quintet. Alle ore 22 si svolgerà anche la premiazione di “Fotografando Musica d’Entroterra”, 1° edizione del concorso fotografico collegato a Entroterre Festival. Per chi fosse interessato a partecipare, può inviare foto inerenti i concerti del festival a concorsi.gfr.rubiera@gmail.com (bando del concorso e calendario completo degli eventi su www.entroterrefestival.it).

L’edizione 2018 di Rubiera Jazz inoltre vedrà la grande partecipazione dei locali di Rubiera: Gusto Bar Bistrot Emiliano e Ristorante Ooh Pasillo organizzano un vero circuito Off con live musicali a ingresso gratuito e speciali proposte culinarie durante tutto il mese di luglio. Al Goblet, Caffè Calili, Mosaic e Arnaldo Clinica Gastronomica invece, parallelamente al cartellone della manifestazione, propongono Rubiera Jazz Taste ovvero speciali promozioni enogastronomiche per gli appassionati di musica e gusto.

Rubiera Jazz rientra nell’ambito di Entroterre, il festival regionale di musica, cultura e territori dell’Emilia-Romagna che – da giugno a settembre 2018 – propone 4 mesi di programmazione, 60 eventi e decine di città coinvolte che legano l’Emilia e la Romagna in un progetto di valorizzazione della musica colta e tradizionale. Organizzato da Romagna Musica, il festival propone 8 diversi percorsi di cultura musicale con l’obiettivo di creare una comunità musicale, capace di potenziare cultura, educazione ed economia sul territorio.

Per maggiori informazioni: www.entroterrefestival.it