Domani ai Giardini Ducali di Modena debutta la Preview di Timein Jazz

Inizia domani, lunedì il 16 luglio la 4 giorni dedicata alla Sardegna di Paolo Fresu, direttore artistico del Festival internazionale Time in Jazz che da 31 anni si svolge a Berchidda, suo paese natìo, e che, per la prima volta, grazie a Bper Banca, Comune di Modena e Studio’s, “esporta in continente” ai Giardini Ducali di Modena.

Protagonista della prima serata (16 luglio, ore 21) la proiezione de “La stoffa dei Sogni”, il film diretto dal regista Gianfranco Cabiddu (una delle “colonne” di Time in Jazz) e girato sull’isola dell’Asinara con un cast che vede come protagonista Sergio Rubini con Ennio Fantastichini e Renato Carpentieri tra i principali interpreti. Liberamente ispirata a “L’Arte della Commedia” di Eduardo De Filippo e alla sua traduzione in napoletano della “Tempesta” di William Shakespeare, l’anno scorso “La stoffa dei sogni” ha fatto incetta di allori: David di Donatello per la miglior sceneggiatura adattata, Premio Dante Ferretti per la migliore scenografia, Globo d’Oro per il miglior film, Cult Director Award al quindicesimo Ischia Global Film & Music Fest, Premio del pubblico come miglior film e premio a Sergio Rubini come miglior attore al Sabaudia Film Commedia Festival, Gobbo d’Oro per il miglior film al Bobbio Film Festival 2017.

L’ingresso è libero