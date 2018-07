La lunga “Estate a Spilamberto”

» Vignola

Proseguono nei prossimi giorni le iniziative di “Estate a Spilamberto”: concerti, spettacoli, tornei ed attività per tutta la famiglia.

Lunedì 16 luglio “Cinema Estate” nel Parco della Rocca Rangoni, alle 21.15 con il film “La principessa e l’Aquila” (documentario per bambini).

Mercoledì 18 luglio ancora “Cinema Estate” nel Parco della Rocca Rangoni, alle 21.15. Il film proiettato sarà “La La Land”.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’iniziativa è in collaborazione con: Tavolo dell’Intercultura, Polisportiva Spilambertese, ISAAF, Avis Spilamberto, Overseas Onlus e Associazione Magicamente. Sarà presente un punto ristoro. In caso di maltempo la proiezione sarà annullata e verrà recuperata a settembre.

Martedì 17 luglio, alle 19.30, al Centro Sportivo I Maggio, lezione di yoga gratuita con Orizzonti ASD.

Venerdì 20 luglio, alle 20.30, sul Piazzale Rangoni, spettacolo de “Il Teatro delle Ariette” dal titolo “Io, il cous cous e Albert Camus”. È la storia di una piccola odissea personale fatta di incontri, di scoperte, di sconfitte e di viaggi, da Bologna alla Francia e dalla Francia al Mediterraneo, alla Spagna, all’Algeria. È la storia di formazione di un giovane diciassettenne che, seguendo l’amore, arriva in Francia dove è accolto da una famiglia di spagnoli, fuggiti in Algeria alla fine della Guerra Civile e arrivati in Francia per sfuggire alla Guerra di Indipendenza algerina. L’incontro con l’amore gli apre le strade della conoscenza portandolo a mangiare per la prima volta il couscous e portandolo a scoprire “Lo straniero” di Albert Camus. In questo spettacolo si intrecciano e si confondono il passato e il presente: il passato della storia e il presente dello spettacolo. Durante l’evento gli spettatori stessi diventano protagonisti coinvolti nella preparazione del couscous (grazie anche alla collaborazione con la Tavola dell’Intercultura).

Sabato 21 luglio “Il Teatro Rovesciato” organizza, alle 21, nel Parco della Rocca Rangoni la caccia al tesoro “Alla ricerca del Magalasso”.

Programma completo ed aggiornamenti sul sito www.comune.spilamberto.mo.it.