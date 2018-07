» Bassa modenese - Cronaca - Modena

Ieri sera a Cavezzo una autovettura si è schiantata contro gli alberi abbattuti dal temporale su via per Concordia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Si registra un ferito lieve, assistito da 118. Un altro albero abbattuto dal maltempo a San Possidonio: danneggiato un furgone dell’Avis in sosta davanti alla sede. Anche in questo caso sono intervenuti i Vigili del fuoco.