» Motociclismo - Nazionale

Marc Marquez su Honda si aggiudica il Gp di Germania e rafforza la leadership in classifica nei confronti di Valentino Rossi (+46 punti), secondo sul circuito del Sachsenring. Terzo gradino del podio per Vinales che nel finale supera Petrucci. Quinto Bautista. Lorenzo chiude in sesta posizione; settimo Dovizioso e dodicesimo Iannone.