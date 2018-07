Per lavori di manutenzione agli impianti, a partire da martedì 17 luglio chiuso tratto A1 Direttissima

» Regione - Viabilità

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica Località Barberino e Località La Quercia, in direzione di Bologna, per lavori di manutenzione agli impianti, con i seguenti orari e le seguenti modalità:

per una notte, dalle ore 22:00 di martedì 17 alle ore 06:00 di mercoledì 18 luglio;

per una notte, dalle ore 22:00 di giovedì 19 alle ore 06:00 di venerdì 20 luglio.

Nello stesso orario e negli stessi giorni saranno chiuse le stazioni autostradali di Barberino, Badia e Firenzuola-Mugello, in entrata verso Bologna ed in uscita per chi proviene da Firenze.

Inoltre, sarà chiusa l’area di servizio ‘Aglio est’, situata all’interno del tratto chiuso, negli stessi giorni, ma con i seguenti orari: