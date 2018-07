Tennis: circuito regionale Veterani-Ladies 2018, primo verdetto della tappa sassolese

» Sassuolo - Sport

Assegnato il primo titolo della tappa sassolese del Circuito Veterani/Ladies Trofeo Tennis Fun 2018. Nel singolare Ladies affermazione di Marcella Mantovani del Club Zetadue che nella finalissima ha avuto la meglio su Francesca Zurlini dello Sporting Club Parma dopo un incontro combattutissimo e terminato solamente al terzo e decisivo set con il punteggio di 6/7 6/2 11/9.

Prosegue intanto il cammino delle categorie maschili. Sempre nella giornata di ieri si sono disputate le semifinali della categoria Over 55 che hanno determinando come primo finalista il bolognese Gianluca Ughi (6/2 6/0 sul parmense Franco Cassani), mentre l’altro finalista sarà il vincitore dell’incontro, ancora in campo, tra Vincenzo Piazza (SC Sassuolo) e Gianni Davoli (Tennis Modena), proveniente dalle qualificazioni. La finale è prevista per Martedì prossimo alle ore 18. Ancora tutto da decidere nella categoria Over 45, primo semifinalista sarà Marco Notari dello Sporting Club Sassuolo (6/0 6/0 su Roberto Golinelli) gli altri incontri dei i quarti di finale, che si giocano Lunedì a partire dalle ore 18, vedranno coinvolti Pier Paolo Moro (SC Carpi) contro Massimiliano Marzagalli (CT Pontelungo), Andrea Fatuzzo (SC Sassuolo) contro Andrea Tassoni (La Meridiana) e Daniele Berti (Max Tennis Time) contro Andrea Lombardelli (TC Sorbolo). Le semifinali si giocheranno Martedì e la finalissima Mercoledì.