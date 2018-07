Torna in attività dal 18 luglio la fonoteca Soneek Room di Casa Corsini

» Fiorano

A Casa Corsini, il centro polifunzionale del Comune di Fiorano Modenese nel centro di Spezzano, dal 18 luglio 2018 torna in attività la fonoteca Soneek Room intitolata a Massimiliano “Soneek Mx” Teneggi. Sarà aperta al pubblico tutte le settimane, il mercoledì sera dalle 20.30 alle 23.30.

Dal 18 luglio sarà quindi possibile ascoltare i quasi 500 dischi in vinile provenienti dalla collezione privata di Soneek Mx, donati al Comune di Fiorano Modenese dalla famiglia di Massimiliano, che è doveroso ringraziare ancora una volta, un catalogo del meglio della musica più innovativa dagli anni ‘50 ad oggi: rock, wave, psichedelia, post punk, hip hop, con un occhio di particolare riguardo per la musica elettronica degli anni ‘90 e 2000. Un’occasione unica per scoprire o ri-scoprire tanti gioielli della storia del rock.

Per utilizzare la fonoteca, e per dare a più persone possibili la possibilità di frequentarla, è richiesta la prenotazione: info@casacorsini.mo.it, 0536.24.01.90 e da agosto 0536.833.190.

Il Comune ha approvato il regolamento, consultabile sul sito di Casa Corsini, per le modalità di accesso e di fruizione della fonoteca, che ha una capienza massima di 10 persone.