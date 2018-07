Altra evasione ed altro arresto nel reggiano

» Cronaca - Reggio Emilia

Si trovava da giugno agli arresti domiciliari a causa di un provvedimento cautelare emesso a seguito di una rissa tra connazionali. Nell’agosto dello scorso anno l’uomo, un 40enne di origini ghanesi abitante in città, era stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Reggio Emilia perché era rimasto coinvolto in una rissa tra connazionali. Le risultanze investigative avevano indotto la magistratura reggiana ad emettere nei suoi confronti un provvedimento cautelare in carcere eseguito lo scorso aprile, per poi essere avviato agli arresti domiciliari, in città, alla fine di giugno.

Non pago di tale concessione, il 40enne ieri si è allontanato arbitrariamente da casa senza però a sfuggire ai controlli dei Carabinieri della Stazione di Reggio Emilia Principale, che lo hanno trovato in zona Ospizio mentre passeggiava tranquillamente. Verificato l’illecito ai militari dell’Arma non è rimasto altro da fare che accompagnare l’uomo in caserma ove, al termine delle formalità di rito, lo hanno dichiarato in arresto per il reato di evasione e trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria reggiana in attesa del rito direttissimo.