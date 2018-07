API Sassuolo: sul treno Sassuolo-Modena troppi stranieri viaggiano gratis fornendo generalità non verificabili

» Politica - Sassuolo - Trasporti

“Troppi passeggeri sul treno da Sassuolo per Modena non pagano il biglietto e privi di documenti danno identità non verificabili dai controllori chiedendo che la multa gli arrivi a casa, con questo stratagemma sono in tantissimi, soprattutto stranieri, a viaggiare gratis”. Lo fa notare Alessandro Rocchi portavoce di Alleanza Per Sassuolo.

“Nonostante gli investimenti i disagi collegati al treno sulla tratta Sassuolo-Modena continuano. Gli orari ridotti della biglietteria e le biglietterie self-service spesso guaste non favoriscono chi vuole acquistare il biglietto regolarmente. Proprio nei giorni scorsi una studentessa è stata multata con 65€ di ammenda perché sprovvista di regolare titolo di viaggio a causa della contemporanea chiusura della biglietteria e guasto del self-service.

Sullo stesso convoglio un gruppo di stranieri, privi di biglietto, di documenti di identità e di denaro per pagare il verbale, ha di fatto viaggiato gratis. E purtroppo non è la prima volta. Chiediamo che questa escalation finisca e che non siano sempre i soliti onesti a pagare.

Abbiamo scritto all’Assessore Regionale Raffaele Donini, al Presidente di Tper Giuseppina Gualtieri e al Sindaco di Sassuolo Claudio Pistoni affinché la giovane studentessa venga risarcita e si prendano provvedimenti verso chi sistematicamente viaggia gratis”.