Camminata, ballo liscio e teatro per bambini: gli appuntamenti di martedì 17 a Maranello

Una camminata nella natura, una serata con il ballo liscio, uno spettacolo di burattini nel parco. Sono le proposte in programma a Maranello per la serata di martedì 17 luglio. La Polisportiva Maranello propone una camminata lungo il Percorso De André, su 7 km di sentieri e strade sterrate, con ritrovo alle ore 20 al Parco Ferrari. Al Parco delle Città di Pozza dalle 21 si balla il liscio con la Gigolò Band. Al Parco Due, sempre alle 21, appuntamento con il teatro per bambini e famiglie: la Compagnia Is Mascareddas propone lo spettacolo “Areste Paganos e i Giganti”.