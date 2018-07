Carpi, il Mercato ambulante giovedì 19 luglio si terrà in via Ugo da Carpi

» Carpi

In occasione della tappa carpigiana del Radio Bruno Estate del prossimo 19 luglio l’amministrazione comunale informa che il tradizionale mercato ambulante del giovedì si terrà in via Ugo da Carpi, dove tra via Cattani e via Marx la circolazione sarà vietata dalle ore 5.30 alle ore 15. Già due giorni prima di questa data verranno posizionati cartelli di divieto di sosta in via Ugo da Carpi e nelle laterali. Verrà garantita in occasione del mercato una corsia riservata ai mezzi di soccorso.

Per informazioni: Polizia Municipale tel.059 649555