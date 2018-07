Diamanti: continua la trattativa Adiconsum-Federconsumatori e Banco Bpm. Mercoledì assemblea pubblica a Modena

» Cronaca - Modena

Continua la trattativa tra le associazioni dei consumatori Adiconsum e Federconsumatori con il Banco Bpm per cercare una soluzione alla “vicenda diamanti”. Dopo gli incontri del 9 luglio a Reggio Emilia e 12 luglio a Bergami, oggi – lunedì 16 luglio – i rappresentanti delle due associazioni e della banca si sono incontrati a palazzo Carandini a Modena. Nelle riunioni si procede alla disamina delle posizioni individuali in modo da considerare le specificità proprie delle posizioni dei clienti. Per quanto riguarda le eventuali procedure già aperte dai clienti, le parti ricercheranno le idonee soluzioni al fine di privilegiare il processo valutativo nell’ambito degli incontri. I prossimi incontri tra Adiconsum, Federconsumatori e Banco Bpm sono in programma giovedì 19 luglio a Verona e venerdì 20 luglio a Milano. Per un aggiornamento sugli sviluppi, Adiconsum Emilia Centrale ha organizzato un’assemblea pubblica in programma dopodomani – mercoledì 18 luglio – dalle 16.30 alle 19 presso l’auditorium “Romano Artioli” a Modena (palazzo Europa, lato via Rainusso 58).