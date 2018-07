Frontale sulla Vignolese: strada riaperta dopo tre ore

» Bassa modenese - Cronaca - Modena

È stata riaperta al traffico intorno alle 10.30 la strada provinciale Vignolese, nella zona tra San Damaso e San Donnino a Modena, dopo l’incidente avvenuto intorno alle 8 di questa mattina, lunedì 16 luglio. Sono servite quasi tre ore, infatti, per liberare la strada dai due veicoli coinvolti nello scontro frontale nel quale è rimasto ferito gravemente un 23enne di Bomporto (F.C. le iniziali) ricoverato a Baggiovara.

Lo scontro è stato tra un autocarro Iveco di una ditta reggiana, carico di mattoni, e l’automobile guidata dal giovane, una Renault Scenic. Per liberare la strada è stato necessario prima scaricare i mattoni dal mezzo pesante.

Lo scontro frontale è avvenuto, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia municipale, nel rettilineo tra San Damaso e San Donnino, nei pressi del Pittarosso. L’automobile, che si dirigeva verso San Donnino, dopo lo scontro con l’autocarro, che andava verso Modena, è finita contro il guard rail e il guidatore è rimasto incastrato nel veicolo. Sono stati i Vigili del fuoco a estrarre il giovane dalle lamiere. Anche il mezzo pesante ha subito danni rilevanti nella parte anteriore e si è inclinato sulla carreggiata. L’autista, il 60 enne E.B. è rimasto illeso.