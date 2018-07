Il nuovo Questore di Modena, Agricola in visita dal Prefetto

» Modena

Questa mattina il Prefetto di Modena Maria Patrizia Paba ha ricevuto il nuovo Questore Maurizio Agricola, in occasione del suo insediamento. Nel corso dell’incontro, che ha costituito l’occasione per una prima panoramica delle tematiche riguardanti l’ordine e la sicurezza pubblica nella provincia, Il Prefetto ha formulato al Questore il più cordiale benvenuto.

Il Prefetto Paba ha rivolto al Dott. Agricola, che ha assicurato il massimo impegno, i migliori auguri di buon lavoro per l’incarico, nella prospettiva di una fruttuosa collaborazione in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per il bene e la sicurezza dei territori modenesi.