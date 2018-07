Lavori notturni sulla Tangenziale di Modena e Diramazione per Sassuolo

» In evidenza - Modena - Sassuolo - Viabilità

Per lavori sulle strade statali 724 “Tangenziale Nord di Modena e Diramazione per Sassuolo” sono previste alcune limitazioni notturne alla circolazione. Per interventi di manutenzione della pavimentazione stradale, infatti, saranno chiuse alternativamente le corsie di marcia e sorpasso di entrambe le carreggiate, dal 1,900 al km 14,600. Il provvedimento sarà attivo fino al 10 agosto nella fascia oraria notturna compresa tra le ore 19:00 e le ore 7:00 ad esclusione dei giorni festivi.

(immagine d’archivio)