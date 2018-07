Not In My House, martedì e mercoledì a Bologna le finali del torneo in Piazza VIII Agosto

» Bologna - Sport

Il bello deve ancora venire: la seconda edizione del NotInMyHouse sta volgendo al termine, adesso però arriva proprio il momento decisivo, dove la magia della pallacanestro e quella di Basket City si uniscono per dare vita, ancora una volta, ad uno spettacolo imperdibile. Piazza VIII Agosto diventerà il playground della città e ospiterà le finals NotInMyHouse.

Le due migliori squadre di ogni conference (10 in totale), martedì 17 e mercoledì 18 luglio, si sfideranno per vincere la seconda edizione del NotInMyHouse. Basket, musica, food, drink e tanto tantissimo spettacolo.

La prima fase del torneo ha fatto registrare numeri impressionanti: record di presenze nella prima settimana di Casalecchio, conferme e incrementi per le roccaforti Castel Maggiore e Anzola dell’Emilia, bellissime sorprese Meloncello e San Lazzaro al loro primo anno al NotInMyHouse.

Più di 500 spettatori medi a serata, un successo incredibile che ora ha bisogno della chiosa perfetta.

“Già lo scorso anno Not In My House è stato un successo, l’edizione 2018 è andata oltre – sottolinea Matteo Lepore, assessore allo Sport del Comune di Bologna – Quest’anno abbiamo inserito il torneo nella programmazione di “Bologna Estate” e ha scaldato il cuore dei tanti appassionati di streetbasket e di chiunque, passando per quei campetti, ha visto uno spettacolo sportivo travolgente”.

“Le Finals in Nba sono la sintesi del meglio che la pallacanestro americana può offrire – scrivono gli organizzatori del torneo – al NotInMyHouse sono la sintesi di quello che è Bologna: pallacanestro, divertimento e imprevedibilità. E’ quello che il destino ti riserva, perché il campetto è cosi, è un’altra cosa”.

Ecco chi sono le 10 che si sfideranno in piazza VIII Agosto:

Prima classificata south conference: Zecco 4 presidente

Seconda classificata south conference: Sciloni

Prima classificata center conference: Matteiplast alice

Seconda classificata center conference: Bella domanda ventu

Prima classificata north conference: Arrosto e tiro

Seconda classificata north conference: Smoke and score

Prima classificata east conference: Prisma caffè

Seconda classificata east conference: Houston brockets