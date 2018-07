Porta Aperta Modena: 40 anni di festa tra musica e parole

» Modena - Sociale

Mercoledì 18 luglio 2018 l’associazione Porta Aperta di Modena, che in città gestisce il centro di accoglienza Madonna del Murazzo, festeggia 40 anni di attività con una serata aperta a tutti di musica e riflessioni dedicate al tema dell’accoglienza, e non mancheranno sorprese a cura della Nazionale Cantanti che sostiene l’iniziativa.

L’appuntamento è presso la Basilica abbaziale di San Pietro, in via San Pietro 1 a Modena: si comincia alle ore 18.30 con la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio. A seguire, nello splendido chiostro di San Pietro, dopo il buffet, dalle ore 20.45 ci saranno la testimonianza di don Salvatore Leopizzi su don Tonino Bello, il vescovo di Molfetta e presidente di Pax Christi scomparso 25 anni fa.

Don Leopizzi, responsabile della commissione “Giustizia, Pace e salvaguardia del Creato” della diocesi di Nardò Gallipoli, è stato amico fraterno di don Tonino di cui ricorderà la figura. Seguirà un’intervista al Maestro Fio Zanotti e a Mirkoeilcane, protagonista dello scorso Festival di Sanremo nella sezioni giovani con la canzone ‘Stiamo tutti bene’, un brano sul viaggio in mare verso l’Europa particolarmente delicato e poetico.

Fio Zanotti, poi, suonerà per Mirkoeilcane, che eseguirà il brano portato a Sanremo, e per il mezzosoprano modenese Francesca Provvisionato che, insieme al tenore Andrea Parmeggiani, eseguirà il ‘Canto del sole inesauribile’ scritto dal Maestro Zanotti su testi di poesie di San Giovanni Paolo II.

Durante la serata verranno consegnati, a cura delle autorità presenti, i premi ‘Cetra e accoglienza’ a Mirkoeilcane, a Fio Zanotti e a don Salvatore Leopizzi.

La festa di Porta Aperta, che si intreccia con i 500 anni della Basilica abbaziale di San Pietro, è sostenuta dal contributo di Emilbanca.