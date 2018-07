» Meteo

Al mattino nuvolosità in attenuazione con piogge residue sulla Romagna. Ampie schiarite a partire da occidente in estensione all’intero territorio. Nel pomeriggio, temporanei addensamenti lungo la dorsale appenninica con possibilità di isolati rovesci. Sereno in serata. Temperature: stazionarie con minime attorno a 21 gradi, massime tra 27 e 33 gradi. Venti: deboli nord occidentali, tendenti a divenire deboli variabili. Mare: calmo o poco mosso.

(Arpae)