Sensi unici alternati a Poviglio e Ventasso

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali programmati dalla Provincia di Reggio Emilia. Tra oggi e domani, martedì, saranno eseguiti lavori di bitumatura della Sp 358R, nel tratto denominato via Romana, all’interno del centro abitato di Poviglio. Durante l’esecuzione di tali lavori, che riguardano il tratto di via Romana compreso tra il civico 2 e il civico 12, tra le 8.30 e le 18 saranno istituiti sensi unici alternati regolati da movieri, con l’introduzione del limite di velocità a 30 km/ora.

Senso unico alternato regolato da movieri con limite di velocità a 30 km/h possibili anche sulla Sp 102 Ramiseto-Lago Calamone, per un tratto di circa 300 metri in comune di Ventasso. I provvedimenti, in vigore fino al 15 settembre, potranno essere adottati per alcune lavorazioni relative ad operazioni di carico legname.

La Provincia di Reggio Emilia informa infime che sabato 21 luglio, dalle 9 fino alle 6 di domenica mattina, la Sp 78 sarà chiusa al transito nel centro di Quattro Castella – nel tratto denominato via Marconi, compreso tra via Risorgimento e la rotatoria via De Gasperi/via Prampolin – per permettere lo svolgimento della “Notte Bianca 2018”.