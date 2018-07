Si allontana da casa nonostante i domiciliari: arrestato a Correggio

» Cronaca - Reggio Emilia

Non accenna a regredire l’escalation criminale di un 23enne di Correggio. L’uomo, in regine degli arresti domiciliari a seguito di una rapina compiuta nel 2017 a Correggio, nel pomeriggio di sabato è stato trovato fuori dalla sua abitazione dai Carabinieri della locale Stazione, che erano intervenuti proprio nel suo condominio per una richiesta d’intervento dovuta ad una lite tra vicini di casa.

Una volta accertato che l’allontanamento dal luogo di detenzione di fatto non era autorizzato e che lo stesso giovane era parte della discussione tra vicini, i Carabinieri, attesa la flagranza del reato, lo hanno condotto in caserma dove al termine delle formalità di rito è stato dichiarato in arresto per il reato di evasione e trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria reggiana in attesa del rito direttissimo. I Carabinieri di Correggio stanno ora verificando se la disputa con i vicini sia conseguenza di altri reati commessi dal giovane arrestato.