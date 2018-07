Un’estate anche in biblioteca a Castelfranco Emilia

» Modena

Chiusura totale solo il giorno di Ferragosto (e le domeniche), ma l’offerta della Biblioteca Comunale “Lea Garofalo” di Castelfranco Emilia resta molto ampia anche nel periodo estivo. Fino al prossimo 25 agosto, la struttura apre dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, il lunedì e il giovedì anche dalle 15 alle 19. Inoltre, fino al 28 luglio, la Sala Studio è a disposizione il martedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30.

“L’impostazione di questo orario estivo è frutto anche di un ascolto attivo della nostra utenza – dichiara il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Maurizia Cocchi Bonora – e con questo provvedimento vogliamo dare un’offerta adeguata a tutti e la possibilità di frequentare maggiormente questo punto di riferimento culturale della città. Solo l’apertura pomeridiana del sabato pomeriggio sarà di nuovo in vigore dal prossimo 25 agosto dopo il periodo estivo, così come la Piumateca di Piumazzo riapre il 3 settembre”.

Sono significativi i dati dell’attività della Biblioteca Comunale “Lea Garofalo” che dispone di un patrimonio di circa 70.000 libri, di cui un terzo per bambini e ragazzi, e 5.000 documenti multimediali (dvd, cd musicali). Si sviluppa su una superficie di circa 1.200 mq, 140 posti di lettura, 10 postazioni per la navigazione internet e 4 Tv per la visione dei dvd.

Gli spazi ed il patrimonio della Biblioteca sono organizzati per accogliere in modo funzionale ed amichevole le diverse tipologie di utenti: è disponibile una sala lettura per chi ha esigenze di studio, un’area 0-5 anni esplicitamente riservata ai bambini in età prescolare, ricca di proposte specifiche per questa fascia d’età, uno spazio per la lettura dei quotidiani e delle riviste, l’area “fumetti”, completamente ampliata e rinnovata, l’area cinema e musica.

Fa parte del patrimonio della Biblioteca la raccolta fotografica, che comprende circa 10.000 fotografie, di cui circa 5.000 appartenenti al “Fondo Simonini”, che sono catalogate e visibili nel catalogo online.

Nel passaggio dalla vecchia alla nuova sede il dato più significativo, oltre all’aumento degli spazi e dei servizi, è l’incremento dei prestiti che nel 2008/2009 (ex sede biblioteca) erano circa 48.000 annui e nella nuova sede, dal 2010 a tutto il 2017, si sono assestati sui 68.000 prestiti all’anno.

La Biblioteca Comunale promuove, insieme alle altre biblioteche del polo modenese, Emilib, la biblioteca digitale di Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, che consente di consultare e scaricare, anche da casa, sul proprio computer o su un device mobile (tablet, e book reader, smartphone), libri digitali, periodici, musica, video e audiolibri.