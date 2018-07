Arriva il terzo giovedi sotto le stelle

» Appuntamenti - In evidenza - Sassuolo

Si svolgerà giovedì prossimo, 19 luglio, il terzo appuntamento de “I Giovedì sotto le Stelle”, la kermesse estiva organizzata dal Comitato Commercianti del Centro Storico, Pro Loco Sassuolo e dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Sgp e le tantissime associazioni, circoli e parrocchie che, per un mese intero, animeranno le serate del giovedì.

I negozi aperti fino a tarda serata, con i banchetti esposti davanti le vetrine, offriranno occasioni imperdibili e sconti allettanti, ogni via ed ogni piazza della città sarà animata da tantissime iniziative: insomma un modo diverso, originale e coinvolgente, per trascorrere una bella serata al fresco ed in compagnia.

Ricco il programma di appuntamenti fissi, che accompagneranno tutti i giovedì del mese di Luglio, con:

apertura serale del Palazzo Ducale dalle 21 alle 23,30 con ultimo ingresso alle 22,30

visite con accompagnamento gratuito.

Spettacoli di strada, mercatini e negozi aperti con promozioni a cura del Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo in collaborazione con Pro Loco Sassuolo

Pro Gusto Estate: spazio enogastronomico con musica a cura di Pro Loco Sassuolo in viale XX Settembre

Spazio bimbi in piazza Martiri Partigiani

Spazio Musicale con enogastronomia piazza Libertà (Bar Sunrise), piazza Risorgimento (Bar Luana), piazzale Roverella (Jim Bar), piazzale Teggia (Style LAB), via Cavallotti (Il Buongustaio), via Mazzini (Bar Stella), via Menotti (Afrikan Bar)

“Ti racconto una storia magica”: fiabe per bambini a Palazzo Ducale, a cura di Biblioteca Leontine ed Associazione Librarsi

Il programma di Giovedì 19 Luglio:

Notte Tarantata, a cura dell’Associazione “La Vita Dentro”, in piazza Garibaldi a partire dalle ore 21;

Vroom (5^ edizione): il concorso di bellezza rivolto ad auto di lusso, classiche & motociclette con almeno 30 anni di vita. Organizzata da Pro Loco Sassuolo con Salotto Regina in viale XX Settembre a partire dalle ore 20;

Jazz Trio: Charlie Ughetti alla batteria, Pietro Franzelli alla chitarra, Alessandro Davoli al basso. A cura di Jim Bar in piazzale Roverella a partire dalle ore 21