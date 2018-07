» Scandiano - Sport

Bmr Basket 2000 Scandiano è lieta di ufficializzare l’ingaggio di Marcello Crusca per la stagione sportiva 2018/19. Play/guardia classe 1996, arriva da una stagione disputata con la canotta di Ortona, dove in 30′ di impiego ha fatto realizzare cifre di importanti come 8,8 punti e 2,8 assist in oltre 30′ di impiego. In precedenza, dopo il settore giovanile disputato a Domodossola, aveva collezionato apparizioni al College Basket Borgomanero, ad Oleggio e in serie A2 a Ravenna.