Bilancio 2018 del Comune di Reggio: i contenuti della variazione di luglio presentati stasera alla Commissione consiliare

» Reggio Emilia

Dopo la variazione di Bilancio approvata dal Consiglio comunale lo scorso 28 maggio, una manovra che aveva inserito diversi importanti investimenti maturati nella prima parte dell’anno in tema di mobilità, manutenzioni straordinarie di immobili scolastici, riqualificazione di beni culturali e spazi urbani, opere di efficientamento energetico di strutture pubbliche per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro, è stato ora definito dalla Giunta lo schema di variazione di Bilancio ‘classico’, che si ripropone cioè ogni anno affiancato per legge dalla verifica della salvaguardia degli equilibri del Bilancio stesso.

Il nuovo documento – presentato stasera alla Commissione consiliare competente dall’assessore a Bilancio, Società partecipate e Patrimonio Daniele Marchi insieme con i dirigenti dei Servizi Finanziario e Programmazione e controllo Monica Prandi, Lorenza Benedetti e Marcello Marconi – sarà vagliato domani mattina dal Collegio dei Revisori dei conti presieduto dal avvocato Stefano Ferri e votato dal Consiglio comunale il prossimo 23 luglio.

Con questa variazione di Bilancio, si procede all’applicazione di una parte dell’avanzo d’amministrazione 2017, per un importo di 1.751.887 euro, di cui più di 1,4 milioni di euro da destinare a spese correnti e 323.185 euro a investimenti.

INVESTIMENTI – Per quanto riguarda gli investimenti, rispetto al Piano triennale dei Lavori pubblici 2018-2020, a seguito fra l’altro della ricognizione dei contributi previsti da finanziamenti di altri enti, la proposta di variazione di fine luglio prevede:

Bretella di Rivalta.

L’intervento, originariamente previsto nell’annualità 2018 per 5.000.000 di euro interamente finanziati da contributo Anas, è stato incrementato di 500.000 euro (finanziati con mezzi propri del Comune) per poter dar corso agli espropri necessari per avviare l’intervento, ed è stato suddiviso in due distinti interventi:

– nel 2018 il tratto tra via Repubblica e via del Burracchione per 3.000.000 di euro (di cui 2,5 milioni con contributo Anas e 0,5 milioni con mezzi propri), con soggetto appaltante il Comune di Reggio Emilia;

– nel 2019 il tratto tra via del Burrachione e la attuale variante di Canali, per 3.000.000 di euro, con stazione appaltante la Provincia. Questo tratto è finanziato dalla Provincia per 500.000 euro e dal Comune per 2,5 milioni, grazie a quota parte del citato contributo Anas.

– Rotatoria via Turri – via del Partigiano e collegamento ciclopedonale via Turri – via Emilia Ospizio.

L’opera costituisce un nuovo inserimento, derivante dall’esigenza di provvedere al più presto alla sua realizzazione. La somma ‘variata’ e inserita a bilancio per quest’opera è di 250.000 euro.

Ristrutturazione scuola statale di Marmirolo.

Per questo intervento sono inseriti al Bilancio 220.000 euro nel 2019.

Intervento di ristrutturazione edilizia al Parco delle Paulonie.

Durante la fase progettuale definitiva-esecutiva del secondo stralcio di lavori, è subentrata la necessità di incrementare la qualità edilizia e funzionale dell’intervento, la qualità manutentiva delle opere e del grado di percezione della sicurezza ambientale e sociale: si è reso necessario un potenziamento del finanziamento originale pari a 30.000 euro e quindi per questo intervento previsto nel 2018 l’investimento assume un valore di 247.700 euro.

Rinnovo del sistema di illuminazione artistica della Basilica della Ghiara in occasione del quarto centenario (2019) della traslazione dell’immagine sacra della Madonna con il Bambino nell’edificio di culto: 250.000 euro, quale sponsorizzazione di Iren (la basilica è di proprietà comunale).

Interventi di efficentamento energetico in edifici pubblici di via Borghi e via Pastrengo nel 2019 per 193.000 euro.

Infine si propongono integrazioni e inserimenti di interventi di minore importo, necessari per permettere il completamento di manutenzioni straordinarie urgenti:

manutenzione straordinaria del Palasport ‘Bigi’ per 100.000 euro, somma necessaria per realizzare alcuni interventi di adeguamento della struttura in relazione alla vigente normativa antincendio;

manutenzione straordinaria della segnaletica verticale in relazione al Piano nazionale della sicurezza stradale (Pnss) per circa 67mila euro, derivante dall’ottenimento di un contributo regionale di pari importo;

ampliamento (circa 40 posti in più) del parcheggio del centro sociale Buco Magico attraverso un impegno di 55.000 euro;

lavori in area industriale di Mancasale per più di 82mila euro realizzati da un privato in ottemperanza a un accordo urbanistico;

manutenzioni straordinarie del verde in Centro storico, per 21.800 euro, necessari a causa di recenti fenomeni atmosferici;

rinnovo arredi alla Biblioteca Panizzi: 150.000 euro, nell’ambito del progetto di restauro e riqualificazione funzionale della sede centrale di palazzo San Giorgio;

prolungamento di 300 metri del collegamento ciclabile e pedonale tra San Bartolomeo e la scuola primaria, lungo via Freddi: 80.000 euro.

manutenzione straordinaria piazza Scapinelli nel 2019 per 50.000 euro.

QUOTE ASSOCIATIVE – Sul piano della spesa corrente, l’obiettivo della variazione proposta è di finanziare, riadeguandole, le quote associative del Comune in alcune partecipate (in particolare fondazioni), al fine di riportarle o riavvicinarle ai valori assegnati nel 2017.

Si tratta di:

Fondazione i Teatri: 335.000 euro

Fondazione nazionale della Danza: 75.000 euro

Palazzo Magnani: 170.000 euro

Fondazione Mondinsieme: 18.500 euro

Fondazione E-35: 45.000 euro

Istituzione Scuole e Nidi dell’infanzia: 100.000 euro (si ricorda che questa Istituzione beneficia quest’anno di oltre un milione di finanziamento statale attraverso il decreto ‘Buona scuola’).

Inoltre, per contratti di servizio già in essere, 100.000 euro a Fcr quale corrispettivo per le attività e i servizi socio-educativi e 170.500 euro quali corrispettivo ad Asp Città delle persone per i servizi rivolti agli anziani.

Il valore complessivo della spesa corrente dopo la variazione ammonta a 181 milioni.

CONTI IN ORDINE – Si confermano gli equilibri di bilancio. Non sono emersi debiti fuori bilancio; è stato verificato lo stato di realizzazione delle entrate e delle spese previste in bilancio, sia per gli stanziamenti di competenza e cassa dell’anno, sia relativamente alla gestione dei residui relativi a ciascun Servizio; la situazione che ne emerge non presenta scostamenti rilevanti tali da alterare gli equilibri di Bilancio, pur con le necessarie modifiche da apportare, comprendenti l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione disponibile 2017.

Le entrate di competenza dell’anno 2018 di parte corrente richiedono un adeguamento, in particolare per quanto riguarda l’utile netto di Iren: gli utili destinati al Comune di Reggio Emilia e già incassati sono stati pari a 6.280.922,48 euro rispetto ad una previsione effettuata sulla base di quanto verificatosi negli anni precedenti pari a 5.714.216,50 euro, quindi con una maggiore entrata di 566.706 euro. Inoltre da una prima vendita di azioni della multiutility sono stati introitati dal Comune 4.295.090 euro.

Infine l’attività di contrasto all’evasione continua a dare buoni risultati con un incremento delle previsioni di Bilancio 2018 per avvisi di accertamento Imu già emessi per infedele/rettifica dichiarazione o per omesso pagamento che passano complessivamente da 2,65 milioni di euro a 4 milioni, in aumento quindi di 1,35 milioni di euro.