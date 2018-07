Continua mercoledì a Lama Mocogno il Festival Internazionale Bruno Serri

» Appennino Reggiano

Continua il Festival Internazionale Bruno Serri. Mercoledì 18 luglio l’appuntamento è fissato a Lama Mocogno, al Teatro all’Aperto la Rotonda. In scena i 2 Maestri russi direttamente da Mosca che hanno letteralmente strabiliato il pubblico di Fannano e Montecreto. Un’ovazione continua per il M° Alexy Sosoyef alla Fisarmonica e Pavel Romadin alla Balalaika, strumento popolare di difficile ascolto. Un repertorio accattivante vario che mescola stili e generi.

Grazie alla collaborazione con Festival&Contest, si riescono ad avere talenti Russi in Italia e talenti Italiani in Russia.

E’ il caso di Irene Squizzato che, vincitrice in una delle categorie dell’edizione 2017 del Concorso Bruno Serri, ha partecipato grazie a queste iniziative di interscambio culturale e didattico con la Russia, a Serate italiane in Russia, a Tula e a Mosca tra novembre e dicembre.

Irene si esibirà in Duo con Marco Emanuele.

Poi sarà la volta di altri giovani talenti, sempre vincitori nelle proprie Categorie del Concorso internazionale 2017, Antonella Grassetti e Riccardo Prevedi, accompagnati dal M° Tiziano Chiapelli, già Presidente di Giuria del Concorso.

La direzione artistica del Festival è a cura di Sabrina Gasparini.

L’iniziativa è sostenuta dalla fondazione Cassa di Risparmio di Modena, dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Serramazzoni con il contributo dei Comuni di Lama Mocogno, Montecreto, Fanano.

Giovedì lo stesso concerto, saraà replicato a Serramazzoni, ore 21,00 in Piazza Tasso.

Tutti i concerti sono gratuiti.