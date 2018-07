Gea, oggi il Tavolo di Salvaguardia in Città metropolitana

» Bologna - Lavoro

Si è svolto oggi l’incontro al Tavolo di Salvaguardia della Città metropolitana di Bologna in relazione alla situazione della Gea Refrigeration Italy S.p.A. controllata dalla multinazionale tedesca GEA Group Holding Gmbh attraverso la Gea Mechanical Equipment Italia SpA.

All’incontro, presieduto dal Consigliere metropolitano con delega allo Sviluppo economico e Politiche del lavoro Massimo Gnudi, erano presenti il sindaco di Castel Maggiore Belinda Gottardi, il management di Gea accompagnato da Confindustria Emilia Centro e le Rsu aziendali accompagnate dalla Fiom-Cgil.

L’incontro era convocato con l’obiettivo di individuare i contenuti di un accordo per accompagnare il percorso di possibile vendita del ramo oil&gas, salvaguardando l’occupazione e mantenendo l’attività produttiva a Castel Maggiore.

Dopo un lungo confronto tra le Parti, non si sono verificate le condizioni per definire un testo condivisibile, esito registrato con profondo rammarico dalle Istituzioni le quali confermano la necessità di salvaguardia occupazionale e produttiva per i tutti i lavoratori.

“La preoccupazione rimane forte – dichiarano Belinda Gottardi e Massimo Gnudi – come forte è l’auspicio che le azioni che l’azienda nella sua legittimità andrà a produrre nei prossimi mesi siano pervase da quel profondo senso di responsabilità sociale che riteniamo necessario sia perseguito. Rimane la piena disponibilità del Tavolo metropolitano come sede di confronto finalizzato al raggiungimento di un accordo di salvaguardia rispetto al percorso avviato da Gea Refrigeration Italy S.p.A.”

(immagine d’archivio)