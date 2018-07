Giovedì 19 luglio torna a Carpi il Radio Bruno Estate

» Carpi - Musica

Torna a Carpi, dopo quattro anni di assenza, il Radio Bruno Estate, lo spettacolo musicale ad ingresso gratuito organizzato e prodotto dall’emittente. L’appuntamento è per giovedì 19 luglio a partire dalle 20. Protagonisti i big della musica e le loro hit per uno spettacolo che si prefigge di diventare, ancora una volta, una straordinaria festa dedicata a un pubblico eterogeneo di tutte le età, con una particolare attenzione ai più giovani. Dal 1993 ad oggi l’evento è via via cresciuto tanto da rappresentare uno degli appuntamenti musicali più importanti dell’estate italiana.

Sul palco saliranno, tra gli altri: Luca Carboni, Giusy Ferreri, Takagi & Ketra, GHALI, Benji & Fede, Lorenzo Fragola, Emis Killa, Irama, Michele Bravi, Elodie, Giovanni Caccamo, Thomas, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli.

Saranno la bellissima Alessia Ventura ed Enzo Ferrari i presentatori.

I giovani Robbie Roberta Francomanno, Matteo Camellini e Trankida saranno gli artisti emergenti che potremo ascoltare all’inizio della serata.