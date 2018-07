Gli autori di Tomolo Edizioni premiati nella Sesta Edizione del Premio “Città di Sarzana”

» Letteratura - Publiredazionali - Sassuolo

Venerdì 13 Luglio e Domenica 15 Luglio, nell’incantevole scenario della Fortezza Firmafede di Sarzana (SP), i nostri autori Lorenzo Di Salvio, Viviana Sgorbini, Olimpia Battaglia e Alberto Sgorbini hanno presentato le loro opere e ricevuto significativi riconoscimenti nell’ambito della VI Edizione del Premio Letterario Internazionale “Città di Sarzana”.

Il libro “Esopo mi fa un baffo” di Lorenzo Di Salvio si è classificato secondo nella Sezione Junior, con la seguente motivazione: “Questo libro di favole, che sfida bonariamente, con sottile ironia, Esopo, risulta accattivante soprattutto perché a scriverlo, illustrazioni comprese, è un undicenne. Dotato di eccellente verve creativa, Lorenzo Di Salvio riesce, con straordinaria sintesi, a raggiungere l’intento che la favola didascalica si prefigge, applicandola a situazioni della realtà contemporanea, caratterizzata dalla preponderanza di moderne tecnologie. Siamo convinti che questo ragazzo pervicace, con le sue caustiche folgorazioni, scriva non soltanto per i coetanei, ma anche per noi adulti” (Marisa Vigo, presidente di Giuria)

Il libro di poesie “Da nonno a nipote: parole nella Rete” di Alberto Sgorbini si è classificato quinto nella Sezione Poesia , con la seguente motivazione: “L’opera realizza un proficuo interscambio generazionale: il nonno è depositario di memorie storiche e umane che il nipote recepisce e accoglie con partecipe, deferente gratitudine. La staffetta alimenta e cristallizza l’unicità dell’essere umano che va ben oltre l’inesorabile divenire.” (Marisa Vigo, presidente di Giuria).

Il libro “Una bambola, un sogno” di Olimpia Battaglia ha ricevuto un premio finalista nella Sezione Narrativa Edita.

Il libro bilingue “Bibi, dall’arcobaleno al pianeta azzurro” di Viviana Sgorbini ha ricevuto il trofeo speciale “Favola senza confini”, con la seguente motivazione: “La terra perde i colori, tutto diviene bianco e nero, triste, privo di emozioni positive se, chi vi abita, perde il contatto con la realtà, gli altri e non ne coltiva più i sentimenti. Ma nella favola aleggia un sincero e delicato ottimismo che infonde speranza e stimola il cambiamento. Interessante la duplice versione linguistica che rafforza l’interscambio culturale, oggi doverosamente necessario. ” (Marisa Vigo, presidente di Giuria)

Stesso premio per la fiaba “Bip sul pianeta blu” (attualmente pubblicata su “Le favole birichine”), con la seguente motivazione: “Graziosa e ben scritta fiaba, che narra le avventure di un piccolo alieno, il quale, dopo aver visitato incredibili mondi, giunto sulla Terra, scopre che in fondo gli umani hanno qualche speranza di futura salvezza.” (Maddalena Leali, giurata)

Il libro “Bibi, dall’arcobaleno al pianeta azzurro” è stato premiato anche domenica 1 Luglio a Quercia di Aulla nell’ambito della manifestazione a favore dei diritti dei bambini “Vestitini bianchi”. In quell’occasione ha ricevuto la Menzione d’onore nella Prima Edizione del Concorso Letterario “Quercia in Favola” con la seguente motivazione: “Breve ed intenso, questo libro sorprende ed incanta con una narrazione bilingue che esalta il ruolo della poesia come strumento di consolidamento dei valori umani. Sognare a colori è l’obiettivo da perseguire, insegna Viviana Sgorbini, in un mondo che è stanco di essere grigio e triste, segno inconfutabile dell’appiattimento di importanti emozioni esistenziali.”

Segnaliamo anche la premiazione del libro “La linea del destino” dell’amica Daniela Tresconi, classificatosi quarto nella Sezione Narrativa Edita.

Sul sito www.tomoloedizioni.it troverete il bando del nostro Concorso Letterario “Tomolo experience” dedicato alla narrativa per bambini e ragazzi, che prevede la pubblicazione delle opere dei vincitori. Scadenza 31 Gennaio 2019. Aperto anche a classi e bambini/ragazzi, che possono partecipare individualmente o in gruppo.

