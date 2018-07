Il Distretto Ceramico diventa digital: corsi di formazione gratuiti per cittadini e city users

» Sassuolo

Presentato nel corso di una conferenza stampa Alfa Cerform 4.0, il progetto di alfabetizzazione digitale rivolto in prima battuta a un territorio di 250mila cittadini e city users del Distretto Ceramico modenese e reggiano realizzato da Cerform, Gruppo LEN, Training Web e Xonne.

Ad aprire i lavori è stata Paola Careddu, Direttrice di Cerform che definisce il progetto come «un primo passo per dare un servizio alla collettività e che mira a far crescere il livello delle competenze informatiche dei cittadini». Alfa Cerform 4.0 ha infatti lo scopo di ridurre o eliminare il digital divide, ovvero la sempre più grande differenza di competenze che intercorre tra chi utilizza in modo autonomo e consapevole gli strumenti digitali, la rete e i media e chi, invece, non ne conosce ancora le potenzialità. «Il coinvolgimento delle amministrazioni – continua Paola Careddu – è risultato essere fondamentale nella definizione dei primi target che potranno diffondere il progetto con un contagio positivo. Vogliamo rivolgerci ai cittadini residenti nei comuni, ma anche ai city users e quindi a tutti coloro che su questo territorio svolgono attività di interesse per la collettività».

Il progetto Alfa Cerform 4.0 è un progetto dinamico, una libreria online di più di cento corsi di formazione gratuiti, costantemente aggiornati e fruibili da tutti comodamente da casa propria, dal proprio smartphone o presso appositi spazi pubblici allestiti nei comuni aderenti al progetto. I corsi saranno vari e, come ha detto Massimo Zilioli, presidente di Gruppo LEN, «abbiamo deciso di lavorare sul mondo dell’inclusione: ci sono contenuti specifici alla terza età per poter valorizzare la parte relazionale e per imparare a utilizzare i servizi digitali, contenuti destinati ai genitori per creare consapevolezza in merito agli strumenti digitali e contenuti per neomamme per facilitare la loro creatività e per poter sviluppare nuove competenze e riqualificarsi nel mondo del lavoro».

Dare valore al capitale umano dei primi nove comuni aderenti – Sassuolo, Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia e Castellarano – rende Alfa Cerform 4.0 un progetto unico anche in materia di valorizzazione territoriale.

Alla conferenza stampa è intervenuto Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, che ha sottolineato come questo territorio sia uno dei più competitivi in Italia a livello di produzione di ceramica specificando però che «competitività nel mondo moderno significa anche essere coperti digitalmente». Concetto ribadito anche da Claudio Pistoni, sindaco di Sassuolo, che ha definito Alfa Cerform 4.0 «un importante intervento massivo per aumentare sempre di più la conoscenza digitale».

Per poter frequentare i corsi bisogna essere cittadini residenti o city users in uno dei comuni aderenti al progetto. «Basterà essere in possesso di un codice Alfa Card, – ha concluso Mirco Capellini, responsabile di Training Web – collegarsi al sito www.alfacerform.it e registrarsi per poter accedere alla piattaforma».