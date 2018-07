Importanti lavori di adeguamento: cantiere aperto alle scuole Ruini

» Sassuolo - Scuola

Sono iniziati giovedì scorso, 12 luglio, importanti lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi della scuola secondaria di primo grado F. Ruini. Le nuove normative hanno imposto la necessità di adeguare l’edificio scolastico sotto il profilo della normativa di prevenzione incendi, comprendendo lo stesso edificio e 3 differenti attività assoggettate al controllo periodico dei Vigili del Fuoco: in particolare la presenza di palestre ad utilizzo non esclusivamente scolastico ha comportato la necessità di procedere ad adeguamenti di natura sia edile che impiantistica.

I lavori riguardano, in prevalenza la creazione di compartimentazioni resistenti al fuoco; la creazione di un locale filtro tra scuola e le palestre; l’adeguamento dei serramenti posti lungo le vie di esodo; la compartimentazione dei locali UTA; la sostituzione di materiali di pavimentazioni in pvc con pavimentazione di idonea classe di reazione al fuoco; la compartimentazione del locale biblioteca; l’implementazione degli apparati tecnologici per la rilevazione degli incendi oltre ad altre opere impiantistiche.

Per queste opere, l’Amministrazione Comunale ha richiesto ed ottenuto nell’ambito del “Programma Triennale di Edilizia Scolastica 2015-17″ il cofinanziamento per la realizzazione di questo importante intervento che renderà la scuola più sicura per un costo complessivo d’intervento pari ad € 168.000,00. Il finanziamento ministeriale copre il 70% dei costi, il resto è a carico del bilancio comunale.

“Continua il nostro impegno nel rendere più sicure le nostre strutture scolastiche – ha sottolineato l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Sassuolo Maria Savigni – come abbiamo fatto in questi anni con interventi sia puntuali, come nel caso, ad esempio, del rifacimento di diversi solai o di sostituzione di impianti, che più ampi, come questo che coinvolge l’ intera struttura. Contiamo, coi progetti presentati per i finanziamenti del prossimo triennale, di ottenere altre importanti risorse”.