Reggio Emilia: i Mercoledì Rosa arrivano alla quinta serata

Tornano nella serata del 18 luglio i Mercoledì Rosa, che per questo quinto appuntamento coincidono con il Mandela Day, giornata internazionale dedicata al premio Nobel per la pace sudafricano, proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni unite nel novembre del 2009, alla quale il Comune di Reggio Emilia aderisce ogni anno.

In linea con le tematiche del Mandela Day, il grande palco di Piazza Prampolini ospiterà la musica unica e coinvolgente degli Hakuna Matata, band di musicisti di varie parti del mondo (Italia, Congo, Ghana, Guinea) residenti a Reggio Emilia, che insieme rivisitano in modo assolutamente innovativo i vari suoni dell’Africa, dall’Afro-Soul alla rumba congolese, fino al reggae. Prima del loro concerto, a scaldare il pubblico penserà il Gappa trio, che rivisita con pezzi originali la grande tradizione cantautorale italiana.

Due proposte di musica live animeranno anche via Emilia Santo Stefano, gli Slide Acoustic Blues, duo che propone grandi cover, dai Creedence ai Rolling Stones, e Francesco Ottani, chitarra acustica e voce per una vasta selezione di cover italiane e straniere.

In piazza Casotti spazio al ritmo latin jazz, bossa nova e soul con il Latin Soul Trio, mentre in piazza Fontanesi si esibiranno dal vivo i So to Speak, quartetto di musica pop, soul, R&B.

Piazza San Prospero ospiterà la radio live in diretta Posto Zero.

Piazza Martiri del 7 Luglio vedrà come sempre sia attività musicali che altre dedicate al benessere, con il rock’n roll anni ’60 e ’70 della band Teddy Beer. Dalle 21 alle 23 lo staff Virgin Active proporrà invece consigli e indicazioni sull’attività fisica e il benessere.

In Piazza della Vittoria dalle 21 alle 21.40 esibizione degli sbandieratori e musici della Maestà della Battaglia di Quattro Castella, reduci dai successi ai campionati nazionali giovanili di Ascoli e pronti ad affrontare i campionati nazionali assoluti di Ferrara. A seguire esibizioni della scuola di danza ASD American Dance House che proporrà attività e esibizioni dedicate alla American street dance.

Sotto l’Isolato San Rocco torneranno le note e la magia del tango grazie all’associazione Barrio de Tango, con lezione gratuita di primi passi per tutti, e l’esibizione dei maestri.

In piazza della Vittoria per i bambini torneranno Città Asinabile, le attività con gli asinelli a cura di Aria Aperta Asineria Didattica, le Scuderie in città, in collaborazione con la Scuderia del Sesto Miglio e Ranch Piccola Horse ASD, con il battesimo della sella per i bambini e Grillo Triciclo, con il percorso – gimcana dedicato a questo storico gioco reggiano, per bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni.

Infine le proposte culturali e artistiche: al Palazzo dei Musei, in via Spallanzani, nuovo appuntamento con #Museosottolestelle e “Girando il mondo con Raimondo”, gli incontri notturni al museo per giovani esploratori, che in questa occasione saranno in particolare “Nel segno dei fiori” con Stefano Pagano, in collaborazione con Garden Club.

Alla Biblioteca Panizzi per tutta la serata saranno aperte le mostre su Stanislao Farri e “L’archivio dell’Utopia e La Divina Commedia nelle illustrazioni di Matteo Berton”.

Anche per questo quinto appuntamento sarà semplice e comodo raggiungere il centro cittadino, grazie al servizio attivato dal Comune di Reggio Emilia con i Minibu serali di collegamento con i parcheggi scambiatori. Tutte le informazioni sugli orari e le fermate sono presenti sul sito www.mercoledirosa.it, oppure sul sito eventi del Comune di Reggio nell’Emilia all’indirizzo https://eventi.comune.re.it/ eventi/evento/mercoledi-rosa- 2/

***

(Immagine: Studio fotografico Marco Pullia)