Reggio: l’assessore Foracchia in Sudafrica per ricordare Mandela, alla lectio magistralis di Barack Obama

Quest’oggi l’assessore alla Città internazionale di Reggio Emilia Serena Foracchia ha partecipato alla Nelson Mandela Annual Lecture in programma a Johannesburg nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita del premio Nobel per la Pace; a tenere la lectio magistralis è stato l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama.

L’assessore Foracchia fa parte della delegazione di soli 7 italiani chiamati dalla Fondazione Mandela, tra i quali figurano il senatore Matteo Renzi, che nel ruolo di sindaco di Firenze consegnò nel 2012 il Fiorino d’Oro a Nelson Mandela; Maria Carmela Ostillio e Francesco Pastorelli del consiglio direttivo del Nelson Mandela Forum; il consulente per i rapporti internazionali Dino Lorimer; l’assessore allo sport del Comune di Firenze Andrea Vannucci e la vice presidente del Consiglio comunale di Firenze Silvia Noferi. Domani la delegazione sarà presente all’inaugurazione dei lavori di ristrutturazione della casa di Nelson Mandela a Houghton, destinata a diventare una struttura polifunzionale dove promuovere l’eredità morale lasciata da Madiba.

Già da diverse settimane, Reggio Emilia ha avviato un programma di iniziative per celebrare il Centenario di Nelson Mandela, cui quest’anno sono stati tributati i Giochi Internazionali del Tricolore; in quell’occasione l’ambasciatore del Sudafrica in Italia ha consegnato una targa per l’impegno della città di Reggio Emilia nella lotta contro l’apartheid. Nuove e diverse iniziative sono in programma fino al prossimo venerdì 20 luglio, in concomitanza con il Mandela Day.

“Nei prossimi giorni a Reggio per il sesto anno diverse associazioni si impegneranno per donare alla città momenti di incontro e coesione- sottolinea l’assessore Serena Foracchia – il Mandela day è un giorno in cui tante persone si impegnano per rendere le proprie comunità un posto migliore. È un messaggio universale di contrasto alle discriminazioni, al razzismo e di promozione della responsabilità individuale verso la collettività”.

Tra le iniziative in programma, mercoledì 18 luglio alle ore 8.45 viene inaugurato alla presenza dell’assessore a Educazione e Conoscenza Raffaella Curioni il murales dedicato al leader sudafricano, realizzato sulla parete della palestra della scuola secondaria di primo grado “dalla Chiesa” (via Rivoluzione d’ottobre 27). Il murales nasce dalla collaborazione tra Officina Educativa, la stessa scuola “dalla Chiesa”, il Tavolo Reggio Africa, l’associazione centro Papa Giovanni XXIII e Istoreco: prima dell’inaugurazione, è previsto un percorso nella memoria dei rapporti tra Reggio e il Sudafrica, con ritrovo al Rugby Reggio di via Assalini.

Nel corso della mattinata, alle ore 9, all’oratorio Don Bosco di via Adua 79 e alla chiesa di San Pellegrino (via Tassoni 2) sono in programma attività di animazione ed educative; alle ore 17, invece, alla Casa aperta di via Urceo Codro 10 si svolge l’iniziativa ‘Balli e belli del mondo’, festa di quartiere con diverse attività promossa con il Centro di Solidarietà di Reggio Emilia. Ancora un appuntamento nel pomeriggio, alle 17.30, alla Fondazione Mondinsieme dove verrà realizzata un’opera di Street Art colletiva ispirata al concetto di Ubuntu con il writer Samuele Siragusa. Performance di Tarallucci e Karkadè, con canti e rap in più lingue.

Sempre mercoledì 18 luglio, in piazza Prampolini, gli Hakuna Matata dedicheranno a Mandela il concerto in programma alle 21. Alla stessa ora, alla Polveriera, verrà invece messo in scena lo spettacolo ‘I Buonisti ovvero un paio di istruzioni sul razzismo’, progetto di Luca Cattani e Centro Teatrale MaMiMo. In era fascista fu condotta la lotta al pietismo. Chi si opponeva alle leggi razziali, o manifestava preoccupazione per la sorte dei perseguitati, veniva definito spregiativamente pietista, e cacciato dal partito. Chi oggi dimostra di conservare ancora un minimo di umanità, è sbrigativamente accusato di buonismo e qualificato, con disprezzo, come buonista.

A chiudere il programma delle iniziative per il Mandela Day 2018 sarà, dalle ore 17 alle ore 19 di venerdì 20 luglio, l’appuntamento ‘Mandela day in piazza Domenico Secchi’, a cura di PerDiQua Onlus in collaborazione con Cooperativa Koiné Cafè Reggio, Coop Alleanza 3.0.

Il Mandela Day nasce nel 2009 quando Mandela — ancora in vita — chiese di non ricevere più regali nel giorno del suo compleanno, ma di dedicare sessantasette minuti del proprio tempo a favore della comunità locale. Sessantasette come gli anni che Mandela dedicò al suo popolo per liberarlo dall’apartheid e donargli la libertà. Reggio Emilia è una delle città italiane che aderiscono a questa giornata anche in virtù della lunga storia di amicizia e cooperazione con il Sudafrica: Reggio fin dagli anni Settanta si schierò a fianco dei movimenti anti-apartheid e di liberazione coloniale dell’Africa Australe, tanto da essere l’unica città italiana invitata nel 1994 all’insediamento di Mandela come presidente del Sudafrica.