Sassuolo-Selezione Wipptal 7-0

» Sassuolo Calcio

Prima sgambata in Alto Adige per il Sassuolo che ha affrontato sul campo di Vipiteno la Selezione Wipptal. Sette gol e tanto lavoro alla ricerca delle prime intese per i neroverdi dopo poco più di una settimana di preparazione in altura. Il risultato si sblocca all’8° con un tiro di prima intenzione di Sensi su assist dalla destra di Lirola. Lo stesso Sensi è protagonista nell’azione del raddoppio lavorando un buon pallone sulla sinistra, preciso assist a centro area per Boateng che non ha difficoltà ad insaccare. Passano solo due minuti mette dentro da pochi passi, questa volta l’assist vincente arriva dalla destra con Lirola. Al 30′ gran tiro di Duncan, corta respinta di Siller, irrompe sulla sfera Berardi che sigla il 4-0. Poco prima dell’intervallo contatto in area fra Siller e Berardi, l’arbitro assegna il penalty che Boateng trasforma. Tanti cambi nella seconda frazione di gioco sia per i neroverdi che per la selezione locale. Da segnalare il sesto gol che porta la firma di Bandinelli a finalizzare un’azione Cassata-Trotta, le traverse colpite da Sernicola e Cassata e nel finale il 7-0 con un gran tiro a giro di Trotta.