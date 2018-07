Valli del Dolo e del Dragone: perché restare? A Frassinoro convegno Lapam

» Appennino Modenese

Valli del Dolo e del Dragone: perché restare? La domanda è pertinente e Lapam Confartigianato lancia, insieme alle istituzioni, questo grido d’allarme.

Giovedì 19 luglio alle ore 16 al Castello della Badia di Frassinoro, un convegno metterà in luce le contraddizioni di questa zona e le esigenze da affrontare alla presenza del Presidente della Regione, Stefano Bonaccini, di quelli delle province di Modena e Reggio Emilia e dei sindaci del territorio.

Imprese ed abitanti delle due valli da anni lamentano carenze per la mancanza di manutenzione stradale, le difficoltà per raggiungere i paesi e la necessità di adeguare le infrastrutture esistenti come rete elettrica, idrica, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti inerti; oltre alla necessità di sviluppo delle tecnologie di telecomunicazione per colmare problemi di copertura telefonica e per adeguarsi ai nuovi standard della banda ultra larga, strumenti che da sempre sono visti come leva per, almeno, facilitare la permanenza sul territorio ed evitare lo spopolamento delle valli.

Per questi motivi, per dare voce alle imprese e alla popolazione residente e per trovare un dialogo tra le parti, Lapam Confartigianato ha organizzato in collaborazione con i sindaci dei comuni coinvolti, le provincie di Modena, Reggio Emilia e la Regione Emilia Romagna, un convegno sui problemi di questa zona della montagna con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise.

Il convegno sarà aperto da Carlo Alberto Rossi, segretario Generale Lapam seguirà la proiezione di una videoinchiesta curata da Lapam tra gli imprenditori del territorio. Successivamente interverranno i presidenti delle province di Modena e Reggio Emilia, Gian Carlo Muzzarelli e Gianmaria Manghi, la vice presidente della Zona Lapam di Sassuolo, Monica Telleri e il responsabile delle sedi Lapam delle valli Dolo e Dragone, Riccardo Baroni. Saranno presenti e daranno il loro contributo i sindaci di Montefiorino, Maurizio Paladini, Palagano, Fabio Braglia, Toano, Vincenzo Volpi e Frassinoro, Elio Pierazzi.

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini proporrà un suo intervento a cui seguiranno le conclusioni curate da Gilberto Luppi, presidente Generale Lapam.