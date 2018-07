“Via Emilia, la strada dei Cantautori”: a Formigine ospite Beppe Carletti

» Formigine - Musica - Sassuolo

Fa tappa anche a Formigine “Via Emilia, la strada dei Cantautori”, concorso musicale per giovani talenti organizzato dall’Associazione Concertistica Carmina et Cantica. L’appuntamento è per giovedì 19 luglio, inizio alle ore 21, all’Auditorium Spira mirabilis. La serata vedrà come ospite d’onore Beppe Carletti, leader e fondatore dei Nomadi, e la partecipazione dell’Associazione Mozart 14 e dei ragazzi dell’Istituto Penale Minorile di Bologna. Come per le altre serate eliminatorie, a stabilire chi dei concorrenti avrà diritto ad accedere alla finale sarà una giuria di esperti.

La rassegna è stata realizzata in collaborazione con i Comuni di Formigine, Sassuolo, Fiorano e Maranello, e ha ricevuto il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Dopo aver dato la possibilità ai partecipanti di esibirsi con due brani inediti accompagnati da musicisti professionisti e maestri d’orchestra, “Via Emilia, la strada dei Cantautori” vedrà la sua serata conclusiva venerdì 27 luglio in piazzale Della Rosa a Sassuolo, dove si esibiranno i finalisti e verrà proclamato il vincitore di questa prima edizione.